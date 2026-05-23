Quando giocano gli italiani il 1° turno del Roland Garros? La suddivisione tra domenica e martedì
Gli italiani scenderanno in campo nel primo turno del Roland Garros tra domenica e martedì. La suddivisione degli incontri tra le due giornate è stata annunciata, con i giocatori italiani inseriti in orari variabili a seconda del tabellone. La programmazione ufficiale indica le date precise in cui si svolgeranno i match, senza ulteriori dettagli sui nomi dei tennisti coinvolti. La partecipazione degli italiani al torneo si svolgerà secondo le schedule stabilite dagli organizzatori.
Al di là dell’ordine di gioco già noto per la prima domenica del Roland Garros (che, peraltro, festeggia vent’anni proprio in questo 2026), appare già chiaro ed evidente quando scenderanno in campo i giocatori italiani nei primi tre giorni del secondo Slam dell’anno, come comunicato dall’organizzazione del torneo. In particolare, alla domenica spazio in campo maschile a Federico Cinà, Lorenzo Sonego e Mattia Bellucci, tutti con chance contro i loro avversari; più complesso il compito di Lucia Bronzetti contro la ceca Marie Bouzkova, ma in una certa misura lo spirito battagliero sta tornando. Al lunedì tra gli uomini derby Flavio Cobolli-Andrea Pellegrino, poi c’è Matteo Berrettini che cerca di nuovo fiducia contro l’ungherese Marton Fucsovics; per Jasmine Paolini primo turno tra i peggiori possibili contro l’ucraina Dayana Yastremska. 🔗 Leggi su Oasport.it
SINNER GIOCA A GOLF CON LA RACCHETTA TRA LE RISATE!
Sullo stesso argomento
Quando il sorteggio del Roland Garros e dove vederlo in streaming. Le possibili teste di serie per Sinner turno per turnoMancano poco più di 24 ore al sorteggio del tabellone principale del Roland Garros 2026 di tennis, che si terrà alle ore 14.
Leggi anche: Il tabellone di Jannik Sinner al Roland Garros 2026: tutti gli avversari turno per turno
A Jannik Sinner manca solo il Roland Garros per completare il tennis nei tornei che si giocano ogni anno, andiamo ad analizzare il suo percorso. L'azzurro può essere più che soddisfatto del tabellone, avendo evitato problemi come Fils, Fonseca, Ruud e Jod facebook
Il tabellone del Roland Garros 2026: con chi giocano Jannik Sinner e gli italiani nel singolare maschile · Tennis ATPSorteggiato il tabellone singolare maschile del Roland Garros 2026, secondo torneo stagionale del Grande Slam di tennis in programma a Parigi dal 24 maggio al 7 giugno: scopri tutte le partite degli ... olympics.com
Jannik Sinner si trova in una posizione molto interessante - a 2 vittorie dal Career Golden Masters ma è anche a 1 vittoria dalla Career Grand Slam al Roland Garros - cosa prioritizza? reddit
Roland Garros 2026: tutti gli italiani nei tabelloni principali ed in quelli di qualificazioneIl giorno dopo una domenica che ha già un posto prenotato nella storia del tennis italiano, il circuito riparte senza concedersi tregua. Da una parte ... oasport.it