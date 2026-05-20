Cartoons on the Bay 30 anni di fantasia animata II Belgio ospite d’onore

A Roma si apre la 30ª edizione di Cartoons on the Bay, il festival dedicato all’animazione e ai cartoni animati. Quest’anno il Belgio è l’ospite d’onore, con una presenza che include mostre, proiezioni e incontri dedicati alle produzioni belghe nel mondo dell’animazione. La manifestazione si svolge nel centro della città, coinvolgendo numerosi professionisti del settore e appassionati. La rassegna celebra tre decenni di lavori di fantasia e creatività nel campo dell’animazione, con un focus particolare sui contributi del Belgio.

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Roma, 20 maggio 2026 – Non c’è solo il celebrato fumetto (da Tintin ai Puffi), ma il Belgio rappresenta un Paese creativo anche nell’animazione ed è per questo che l’edizione 2026 di Cartoons on the Bay (il Festival internazionale dell’animazione e dei linguaggi transmediali) rende omaggio a questa realtà come ospite d’onore. Anche perché molti studi italiani di animazione fanno coproduzioni con studi belgi. Al Paese ospite saranno dedicati panel e proiezioni. L’edizione del trentennale di Cartoons on the Bay (guidata dal direttore artistico Adriano Monti Buzzetti) assegnerà i Pulcinella Career Award al regista Kirk Wise, noto al grande... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cartoons on the Bay, 30 anni di fantasia animata. II Belgio ospite d’onore ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Pups in Adventure Bay Go Run Run Run | Fun and Fast Nursery Rhymes for Kids | Baby Sullo stesso argomento Cartoons on the Bay premia Pera Toons e CartobalenoFirenze, 6 maggio 2026 – Vincere il “Pulcinella Digital Awards”, assegnato da Cartoons on the Bay, è un bel modo di festeggiare il lancio della serie... Leggi anche: “Cartoons On The Bay”, Pulcinella Career Awards a Kirk Wise e Don Daglow Il ritorno di Cartoons on the bay x.com Cartoons on the Bay, 30 anni di fantasia animata. II Belgio ospite d’onoreDal 27 al 30 maggio si terrà a Pescara il Festival internazionale dell’animazione e dei linguaggi transmediali, promosso dalla Rai e organizzato da Rai Com. Premiato il regista Karl Wise ... quotidiano.net Cartoons on the Bay festeggia 30 anni, a Pescara Pera Toons e Kirk WiseCartoons on the Bay è nato trent'anni fa, da un'idea quasi banale, quella di Gianpaolo Sodano, chiamare insieme chi fa animazione, dargli una voce, un palcoscenico, un luogo. (ANSA) ... ansa.it I will admit...RE6 has good writing... and good gameplay its just that people missunderstood the story and got tired of action horror, even Requiem take some elements of RE6 reddit