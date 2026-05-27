6 6 Tedd Patterson al Flava Beach | a Castel Volturno arriva una leggenda dell’House Music
Il Flava Beach a Castel Volturno apre la stagione estiva con l’evento di Tedd Patterson, noto DJ e produttore di house music. L’appuntamento si svolgerà sulla spiaggia e segnerà l’inizio delle attività estive del locale, che si prepara a ospitare artisti internazionali. L’evento si inserisce nel calendario del locale e punta a richiamare appassionati di musica elettronica. Tedd Patterson è riconosciuto come una figura di rilievo nel mondo della house music.
Il Flava Beach inaugura la sua stagione estiva con un evento destinato a lasciare il segno nel panorama del clubbing campano. Sabato 6 giugno, a partire dalle ore 23, il beach club di via dante alighieri ospiterà uno dei nomi più iconici della scena house internazionale: Tedd Patterson. Dj, producer e remixer statunitense, Tedd Patterson è considerato una vera istituzione. 🔗 Leggi su 2anews.it
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