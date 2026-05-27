6 6 Tedd Patterson al Flava Beach | a Castel Volturno arriva una leggenda dell’House Music

Notizia in breve

Il Flava Beach a Castel Volturno apre la stagione estiva con l’evento di Tedd Patterson, noto DJ e produttore di house music. L’appuntamento si svolgerà sulla spiaggia e segnerà l’inizio delle attività estive del locale, che si prepara a ospitare artisti internazionali. L’evento si inserisce nel calendario del locale e punta a richiamare appassionati di musica elettronica. Tedd Patterson è riconosciuto come una figura di rilievo nel mondo della house music.