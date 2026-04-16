Laghetti di Castel Volturno scoperti 19 lavoratori in nero in un beach club

Le Fiamme Gialle della Compagnia di Mondragone hanno individuato 19 lavoratori irregolari in un beach club situato nell’Ecoparco del Mediterraneo. L’intervento rientra in un’operazione di controllo volta a contrastare il lavoro in nero e l’evasione fiscale. Durante le verifiche, sono stati riscontrati dipendenti privi di contratti ufficiali e registrazioni regolari. La scoperta rappresenta uno degli interventi di monitoraggio effettuati nel settore balneare della zona.

Tempo di lettura: < 1 minuto Le Fiamme Gialle della Compagnia di Mondragone, nell’ambito dell’attività di contrasto all’evasione e al sommerso da lavoro, hanno scoperto 19 lavoratori in nero in un beach club, situato nel comprensorio dell’ Ecoparco del Mediterraneo. Al momento dell’accesso ispettivo, sono stati identificati ben 39 soggetti intenti a svolgere attività lavorativa con diverse mansioni – addetti al parcheggio, cassieri, camerieri, cuochi, baristi etc – di cui la metà stavano operando in totale assenza di un regolare contratto. Per il titolare della società che gestisce l’area è scattata immediatamente la maxi-sanzione stabilita dalla normativa vigente, con la contestuale proposta di sospensione dell’attività imprenditoriale.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Laghetti” di Castel Volturno, scoperti 19 lavoratori in nero in un beach club Notizie correlate Leggi anche: Repubblica: “Per Lukaku è l’ultima “chiamata”. Il club lo aspetta a Castel Volturno” Leggi anche: Controlli in un negozio di frutta e verdura, scoperti sei lavoratori in nero Una raccolta di contenuti A Castel Volturno Foreste in Tour: il Forum di Legambiente sulla gestione forestale sostenibileScopri tutti i dettagli riguardo A Castel Volturno Foreste in Tour: il Forum di Legambiente sulla gestione forestale sostenibile . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com Castel Volturno, volontari in azione sulla spiaggia delle TartarugheCASTEL VOLTURNO - L’associazione Domitia e il neonato circolo di Legambiente Domitia, hanno dato vita domenica mattina al clean up sulla spiaggia delle Castel Volturno, volontari in azione sulla spiag ... marigliano.net