Al Flava Beach sbarca la ' minimal tech House' del dj East End Dubs
Sabato 16 maggio, il Flava Beach di Castel Volturno ospiterà un evento musicale dedicato alla minimal tech house. La serata sarà caratterizzata dalla presenza del DJ East End Dubs, noto per il suo stile underground. L’evento si inserisce nella programmazione della stagione clubbing e punta a coinvolgere gli appassionati di musica elettronica. L’area sarà aperta al pubblico per tutta la notte, con un’attenzione particolare alla qualità del suono e all’atmosfera del locale.
La notte sposa l’underground, sabato 16 maggio, al Flava Beach di Castel Volturno, che si prepara ad ospitare uno degli eventi più attesi della stagione clubbing. Protagonista indiscusso dell’appuntamento in riva al mare, il dj e producer britannico East End Dubs. Un’icona della scena ‘minimal. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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