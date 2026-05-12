A un anno da Montesilvano | gli ex alunni della 5ª C della Pezzani incontrano il preside Furnari
A un anno dalla partecipazione ai Campionati Nazionali Studenteschi di Scacchi a Montesilvano, gli ex studenti della quinta C della scuola primaria Pezzani di Piacenza si sono incontrati con il dirigente scolastico. L’appuntamento ha visto riuniti i bambini che avevano preso parte alla competizione, insieme a chi li aveva seguiti durante l’esperienza. La riunione si è svolta nella scuola, con l’obiettivo di condividere ricordi e aggiornarsi sulle attività future.
A distanza di un anno dalla straordinaria esperienza vissuta ai Campionati Nazionali Studenteschi di Scacchi di Montesilvano, gli ex alunni della classe 5ª C della scuola primaria Pezzani di Piacenza si sono ritrovati insieme al loro dirigente scolastico, il professor Antonino Furnari, per.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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