A un anno da Montesilvano | gli ex alunni della 5ª C della Pezzani incontrano il preside Furnari

A un anno dalla partecipazione ai Campionati Nazionali Studenteschi di Scacchi a Montesilvano, gli ex studenti della quinta C della scuola primaria Pezzani di Piacenza si sono incontrati con il dirigente scolastico. L’appuntamento ha visto riuniti i bambini che avevano preso parte alla competizione, insieme a chi li aveva seguiti durante l’esperienza. La riunione si è svolta nella scuola, con l’obiettivo di condividere ricordi e aggiornarsi sulle attività future.

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