43enne di Baronissi precipita durante una scalata sul Monte Partenio | soccorsa in elicottero

Notizia in breve

Una donna di 43 anni è caduta mentre faceva arrampicata su una via multipitch sulla falesia di Summonte, in provincia di Avellino. La donna è rimasta ferita e è stata soccorsa con un elicottero nel primo pomeriggio di oggi. L’incidente si è verificato durante l’attività di scalata sul Monte Partenio. I soccorritori hanno recuperato la donna e trasportata in ospedale.