43enne di Baronissi precipita durante una scalata sul Monte Partenio | soccorsa in elicottero
Una donna di 43 anni è caduta mentre faceva arrampicata su una via multipitch sulla falesia di Summonte, in provincia di Avellino. La donna è rimasta ferita e è stata soccorsa con un elicottero nel primo pomeriggio di oggi. L’incidente si è verificato durante l’attività di scalata sul Monte Partenio. I soccorritori hanno recuperato la donna e trasportata in ospedale.
Una climber di 43 anni è rimasta ferita nel primo pomeriggio di oggi mentre scalava una via multipitch sulla falesia di Summonte, in provincia di Avellino. La donna, originaria di Baronissi, è precipitata durante la progressione riportando un trauma a un arto inferiore; il compagno di cordata. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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