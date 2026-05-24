Precipita in un dirupo durante il trekking sul Monte Mai | ferito un 34enne

Notizia in breve

Un uomo di 34 anni è caduto in un dirupo durante un'escursione sul Monte Mai nel pomeriggio. I vigili del fuoco di Salerno sono intervenuti alle 17:30 per soccorrerlo. L’uomo è stato estratto dal punto di caduta e stabilizzato sul posto. Al momento, non sono state divulgate informazioni sulle sue condizioni di salute. L’intervento è ancora in corso per trasportarlo in salvo.