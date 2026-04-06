Una giovane donna di 27 anni è caduta durante un'escursione su una falesia nelle Rocchette, a Molazzana, e ha riportato un trauma cranico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il Soccorso Alpino, che hanno attivato un'operazione di soccorso d’emergenza. La donna è stata raggiunta in elicottero e trasportata in ospedale per le cure del caso. La sua condizione non è ancora stata resa nota.

Molazzana (Lucca), 6 aprile 2026 – Vigili del fuoco e Soccorso Alpino hanno raggiunto in emergenza la falesia delle Rocchette, a Molazzana, per soccorrere una ragazza di 27 anni, originaria di Roma, caduta dal costone roccioso mentre stava facendo un'arrampicata in montagna. Giovane ferita durante l'arrampicata, l'intervento dell'elisoccorso I tecnici che presidiavano il territorio della Garfagnana hanno raggiunto la giovane. La paziente è rimasta sempre cosciente e le sue condizioni generali non destavano particolare preoccupazione anche se è stata valutata per un possibile trauma cranico. Il soccorso è stato proseguito con l’ elisoccorso Pegaso 3 che, dopo averla issata a bordo con il verricello, l'ha trasportata all'ospedale di Massa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giovane cade durante l’arrampicata sulla falesia, trauma cranico. Soccorsa con l’elicottero

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