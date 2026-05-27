Il 27 maggio 1923 nasceva a Firenze Don Milani. È ricordato come un sacerdote che si dedicò all'insegnamento e alla scuola, opponendosi alle pratiche educative tradizionali e sostenendo un’istruzione più accessibile. Nel 1967 pubblicò “Esperienze pastorali”, e nel 1967 fu l’autore di un celebre appello contro la pena di morte. Fu coinvolto in polemiche riguardanti le sue posizioni sulla scuola e sull’autorità ecclesiastica. Morì nel 1967.

Firenze, 27 maggio 2026 – Il 27 maggio del 1923 nasceva a Firenze Don Milani. Sembrava fossero l'arte e la pittura il suo destino, di famiglia agiata e colta, col padre docente universitario, ma poi, attorno ai vent'anni, visse una trasformazione interiore che lo portò in seminario e a essere ordinato sacerdote nel 1947. Ben presto entrò in contrasto con la Chiesa di allora, per cui nel 1954 venne ' esiliato' nel paesino di Barbiana, nel Mugello, dove mise in pratica e teorizzò il suo insegnamento rivoluzionario, accogliendo i figli di contadini e pastori e dando spazio alle diversità, insegnando il valore innanzitutto dell'umanità e della parola, strumento di coscienza, emancipazione, ragione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - 27 maggio 1923, nasce Don Milani. Il prete scomodo che divenne maestro

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