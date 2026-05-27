27 05 – Confindustria appello di Orsini a politica e Ue – Accoltella il figlio 12enne e tenta di togliersi la vita – Le sfide del Como

Un uomo ha accoltellato il figlio di 12 anni e ha tentato di togliersi la vita. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, senza ulteriori dettagli su eventuali feriti o condizioni. La polizia è intervenuta sul posto e ha avviato le indagini. Nessuna informazione è stata diffusa sulle motivazioni o sulle circostanze che hanno portato all’episodio.

Home > Podcast > 2705 – Confindustria, appello di Orsini a politica e Ue – Accoltella il figlio 12enne e tenta di togliersi la vita – Le sfide del Como Confindustria, appello di Orsini a politica e Ue: “È tempo di coraggio. Debito comune per gli investimenti, 20 mld per scuola, sanità e crescita dal riordino degli sgravi fiscali”. Accoltella il figlio 12enne e tenta di togliersi la vita, arrestato. Il ragazzo ferito al polmone, trasferito all’ospedale pediatrico Santobono. L’uomo ha ferito anche la moglie, poi ha aggredito un’infermiera. Le sfide del Como dopo l’impresa Champions, Fabregas cerca italiani ed esperienza. 2705 – Confindustria,... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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