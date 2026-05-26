Un bambino di 12 anni è stato colpito con due coltellate al polmone sinistro questa mattina nel rione Sanità a Napoli. Il padre ha inferto le ferite al figlio e poi ha tentato di togliersi la vita. Il minore è in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. La polizia ha avviato le indagini e ha sequestrato l’arma utilizzata.

Un 12enne è stato ferito nella mattina del 26 maggio con due coltellate al polmone sinistro a Napoli, nel rione Sanità. Il giovane si trova ora nel reparto di rianimazione dell’ospedale Vecchio Pellegrini, la prognosi resta riservata. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri arrivati sul posto, la vittima è stata colpita dal padre che ha poi tentato di togliersi la vita ferendosi con il coltello alla gola e al volto. L’uomo è stato trasportato in codice rosso al Pellegrini. L’accoltellamento è avvenuto nell’abitazione del 12enne, in via Vergini. I due avrebbero iniziato una lita familiare, di cui ancora non si conoscono i motivi, durante la quale anche la madre è stata ferita lievemente alla mano: la donna non ha però avuto bisogno di ricorrere alle cure in ospedale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Padre accoltella il figlio 12enne, poi tenta di togliersi la vita: il ragazzino è in prognosi riservata

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Napoli-Rione Sanità,padre accoltella figlio 12enne poi tenta suicidio,entrambi in prognosi riservata

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