Un 12enne accoltellato a Napoli il padre tenta di togliersi la vita Non si esclude che l' uomo abbia aggredito il figlio

Da feedpress.me 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Napoli, un 12enne è stato accoltellato e trasportato in ospedale. Nel frattempo, il padre del ragazzo ha tentato di togliersi la vita. Si ipotizza che l'uomo possa aver aggredito il figlio. In un altro episodio, un 22enne è stato ferito con due coltellate al polmone sinistro nella sua abitazione nel quartiere Sanità. I carabinieri stanno indagando e non escludono che le ferite possano essere state inferte dal padre.

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Un 22enne è stato ferito, a Napoli, nel quartiere Sanità, con due coltellate al polmone sinistro. Sarebbe accaduto nella sua abitazione, e al momento i carabinieri non escludono che le coltellate siano state inferte dal padre. Quest'ultimo avrebbe poi tentato di togliersi la vita colpendosi con il coltello alla gola e al volto. Ferita anche la madre, alla mano. L'uomo, da una prima ricostruzione, avrebbe aggredito anche un'infermiera del 118. Padre e figlio sono ricoverati all'ospedale Pellegrini in prognosi riservata. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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