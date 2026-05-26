A Napoli, un 12enne è stato accoltellato e trasportato in ospedale. Nel frattempo, il padre del ragazzo ha tentato di togliersi la vita. Si ipotizza che l'uomo possa aver aggredito il figlio. In un altro episodio, un 22enne è stato ferito con due coltellate al polmone sinistro nella sua abitazione nel quartiere Sanità. I carabinieri stanno indagando e non escludono che le ferite possano essere state inferte dal padre.

Un 22enne è stato ferito, a Napoli, nel quartiere Sanità, con due coltellate al polmone sinistro. Sarebbe accaduto nella sua abitazione, e al momento i carabinieri non escludono che le coltellate siano state inferte dal padre. Quest'ultimo avrebbe poi tentato di togliersi la vita colpendosi con il coltello alla gola e al volto. Ferita anche la madre, alla mano. L'uomo, da una prima ricostruzione, avrebbe aggredito anche un'infermiera del 118. Padre e figlio sono ricoverati all'ospedale Pellegrini in prognosi riservata. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Un 12enne accoltellato a Napoli, il padre tenta di togliersi la vita. Non si esclude che l'uomo abbia aggredito il figlio

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Napoli, 12enne accoltellato in casa. Il padre tenta il suicidio. «L'aggressione dopo una lite»

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