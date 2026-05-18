la scienza al teatro alla certosa di calci

Al teatro della Certosa di Calci si svolge un evento dedicato alla scienza, offrendo un’occasione per scoprire le meraviglie della natura. Il Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa, tra i più antichi al mondo, apre le sue porte a visitatori di tutte le età. L’iniziativa mira a coinvolgere famiglie e appassionati, presentando esposizioni e attività didattiche in un ambiente storico e suggestivo. La manifestazione si inserisce nel calendario di appuntamenti dedicati alla divulgazione scientifica, con un focus particolare sulla conoscenza naturalistica.

Un museo per tutta la famiglia. Il Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa è uno dei più antichi al mondo. Nato alla fine del XVI secolo come ’Galleria’ annessa al Giardino dei Semplici di Pisa (l’attuale Orto Botanico), il Museo ha arricchito le sue collezioni nel corso dei secoli e custodisce oggi un patrimonio di enorme valore. Dagli anni Ottanta del secolo scorso il Museo ha sede nella Certosa di Calci, edificio trecentesco di grande pregio storico-architettonico. Il Museo conserva e valorizza le proprie collezioni, organizza e sostiene piani di studio e di ricerca, con i dipartimenti universitari e altri enti nazionali e internazionali, cura attività didattiche e di divulgazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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