Estate alla Certosa di Padula | nuovi percorsi e tanti eventi in programma

L'estate alla Certosa di Padula inizia il primo giugno con l'apertura di nuovi percorsi e una serie di eventi programmati. La Certosa di San Lorenzo, riconosciuta come sito Unesco nel Vallo di Diano, rinnova l'offerta per i visitatori con iniziative e itinerari che arricchiscono l'esperienza culturale. La stagione si concentra sull'integrazione dei servizi museali, offrendo possibilità di visita più diversificate e coinvolgenti. La data di apertura segna l'inizio di un periodo di attività che durerà per tutta l'estate.

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