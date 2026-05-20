Estate alla Certosa di Padula | nuovi percorsi e tanti eventi in programma

Da salernotoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'estate alla Certosa di Padula inizia il primo giugno con l'apertura di nuovi percorsi e una serie di eventi programmati. La Certosa di San Lorenzo, riconosciuta come sito Unesco nel Vallo di Diano, rinnova l'offerta per i visitatori con iniziative e itinerari che arricchiscono l'esperienza culturale. La stagione si concentra sull'integrazione dei servizi museali, offrendo possibilità di visita più diversificate e coinvolgenti. La data di apertura segna l'inizio di un periodo di attività che durerà per tutta l'estate.

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Prende il via il 1° giugno la nuova stagione dei servizi museali integrati della Certosa di San Lorenzo di Padula, sito Unesco nel Vallo di Diano. Il progetto è frutto di un accordo tra il Ministero della Cultura – Direzione regionale Musei nazionali Campania, il Comune di Padula e il Consorzio. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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