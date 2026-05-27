Un giovane di 21 anni è stato rapito in auto a Pordenone e tenuto in ostaggio fino a quando il riscatto è stato pagato dal padre. La polizia ha arrestato quattro giovani sospettati di aver organizzato il sequestro a scopo di estorsione. La vittima è stata liberata senza ferite gravi. Le indagini continuano per chiarire i dettagli dell'operazione e individuare eventuali complici.

Quattro arresti in un’operazione condotta dalla Squadra Mobile di Pordenone e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Trieste, che ha portato alla luce un grave caso di sequestro di persona a scopo di estorsione. I responsabili, tutti giovani – tra cui un minore – sono stati individuati e fermati dopo un’attività investigativa che ha permesso di ricostruire la dinamica dei fatti e di identificare con certezza i colpevoli. Le indagini e la fonte della notizia Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione, denominata “Ricatto di Sangue”, ha svelato un inquietante episodio di violenza e estorsione ai danni di un giovane di 21 anni. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - 21enne rapito in auto a Pordenone e liberato solo dopo il riscatto pagato dal padre

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