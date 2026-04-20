Omicidio del 21enne a Vasto fermato il padre dopo una notte di interrogatorio

Da chietitoday.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte, le forze dell'ordine hanno fermato il padre di un ragazzo di 21 anni, trovato morto a Vasto. L’uomo è stato sottoposto a un lungo interrogatorio che si è concluso con il suo fermo, dopo che avrebbe fornito una confessione. Le indagini sono ancora in corso e si concentrano sulla dinamica dell’accaduto e sui motivi che hanno portato a questa tragedia.

Proseguono le indagini sull’omicidio di Andrea Sciorilli, il 21enne trovato morto ieri a Vasto. Nella notte è arrivata la svolta investigativa: il padre del giovane, è stato sottoposto a fermo dopo un lungo interrogatorio durante il quale avrebbe confessato.Questa mattina in caserma si è recato.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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