Omicidio del 21enne a Vasto fermato il padre dopo una notte di interrogatorio

Nella notte, le forze dell'ordine hanno fermato il padre di un ragazzo di 21 anni, trovato morto a Vasto. L’uomo è stato sottoposto a un lungo interrogatorio che si è concluso con il suo fermo, dopo che avrebbe fornito una confessione. Le indagini sono ancora in corso e si concentrano sulla dinamica dell’accaduto e sui motivi che hanno portato a questa tragedia.

Proseguono le indagini sull’omicidio di Andrea Sciorilli, il 21enne trovato morto ieri a Vasto. Nella notte è arrivata la svolta investigativa: il padre del giovane, è stato sottoposto a fermo dopo un lungo interrogatorio durante il quale avrebbe confessato.Questa mattina in caserma si è recato.🔗 Leggi su Chietitoday.it Sie wollte die lesbische Beziehung beenden… und beschloss, ihre Freundin für immer loszuwerden Notizie correlate Omicidio a Vasto, fermato il papà di Andrea Sciorilli dopo un lungo interrogatorioIl papà di Andrea Sciorilli, il 21enne trovato senza vita ieri nel garage del condominio dove viveva a Vasto, è in stato di fermo . Omicidio a Vasto, fermato il padre di Andrea SciorilliPescara, 20 aprile 2026 - Il papà di Andrea Sciorilli, il 21enne trovato senza vita ieri nel garage del condominio dove viveva a Vasto, è in stato di... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Omicidio a Vasto, ragazzo di 21 anni ucciso a coltellate nel garage condominiale. Fermato il padre; Omicidio a Vasto, ucciso un ragazzo di 21 anni: chi è la vittima; Omicidio a Vasto del 21enne Andrea Sciorilli trovato morto in garage: è stato accoltellato, caccia al killer; Omicidio a Vasto, 21enne ucciso a coltellate nel garage. Omicidio a Vasto del 21enne Andrea Sciorilli trovato morto in garage: è stato accoltellato, caccia al killerTragedia a Vasto: Andrea Sciorilli è stato trovato senza vita dai genitori nel garage di casa. Indagini per omicidio, sul corpo ferite da taglio ... virgilio.it Omicidio a Vasto, fermato il papà di Andrea Sciorilli dopo un lungo interrogatorioIl papà di Andrea Sciorilli, il 21enne trovato senza vita ieri nel garage del condominio dove viveva a Vasto, è in stato di fermo . A confermare la notizia ... gazzettadelsud.it Omicidio di Massa, così la difesa del 17enne durante l'interrogatorio - facebook.com facebook “Mi ha dato una testata”, il 17enne fermato per l’omicidio di Massa prova a difendersi ma è un esperto di box. Il cognato della vittima: “Gli hanno spezzato il collo” x.com