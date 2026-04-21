Alla scoperta della Fortezza di Castrocaro e Palazzo Pretorio nel weekend della Liberazione

Nel fine settimana della Liberazione, la Fortezza di Castrocaro e il Palazzo Pretorio di Terra del Sole saranno aperti al pubblico con visite guidate. Le due strutture ampliano le aperture per permettere ai visitatori di scoprire le caratteristiche architettoniche e storiche di questi luoghi. Le aperture straordinarie si svolgeranno durante tutto il weekend, offrendo l'opportunità di conoscere da vicino il patrimonio culturale della zona.

La Fortezza di Castrocaro e Palazzo Pretorio a Terra del Sole ampliano le giornate di apertura e propongono visite guidate alla scoperta del territorio in occasione del fine settimana della Liberazione. Sabato 25 e domenica 26 aprile, i due monumenti saranno aperti la mattina dalle 10 alle 13 e.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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