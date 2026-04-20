Dopo mesi di attesa, è stata annunciata ufficialmente la partecipazione di Lana Del Rey come interprete della sigla del nuovo videogioco dedicato a 007, intitolato First Light. La cantante ha confermato il suo coinvolgimento, mettendo fine alle indiscrezioni circolate negli ultimi tempi. La notizia è stata comunicata da una fonte ufficiale, senza ulteriori dettagli sul brano o sulle modalità di presentazione.

Dopo mesi di speculazioni, IO ha finalmente potuto confermare che Lana Del Rey canterà la sigla della sua nuova avventura a tema Bond, intitolata First Light. Se qualcuno pensava che l'azienda che sviluppa i videogame di 007, si sarebbe lasciata sfuggire un'occasione come i BAFTA Game Awards (che si sono tenuti a Londra il 17 aprile) per promuovere uno dei giochi più attesi dell'anno, si è sbagliato. Tutte le stelle si sono allineate: una cerimonia alla Queen Elizabeth Hall (a due passi dall'MI6), un gruppo di persone in maschera, un pubblico ernorme via streaming e il tipo di firma stellare (Lana) che può generare titoli anche nella stampa non specializzata.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - In First Light, sigla ufficiale del nuovo videogioco di 007, Lana Del Rey regola i conti con l'agente Bond

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Soundtrack. Il brano “First Light” di Lana Del Rey debutta alla 110ª posizione su Spotify globale con 1.74 milioni di ascolti. - facebook.com facebook