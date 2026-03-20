provinciali cantieri in arrivo maxi piano di riqualificazione per san carlo e stradelli guelfi

A Imola, sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria su diverse strade provinciali, tra cui alcune arterie nel centro città. Un maxi-piano di riqualificazione coinvolge i quartieri di San Carlo e Stradelli Guelfi, con interventi previsti anche su varie vie della zona. I cantieri sono stati avviati questa settimana e dureranno nei prossimi giorni.

Ci sono anche varie strade imolesi nel pacchetto di lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni avviato all’inizio di questa settimana sulle arterie provinciali. Previsto un investimento complessivo di quasi dieci milioni di euro nei vari territori del Bolognese, di cui otto milioni del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e i restanti due milioni in arrivo dalla Città metropolitana. Nei prossimi quattro mesi sono previsti lavori, tra città e circondario, sulle strade provinciali 80 ‘Cardinala’ e 253 ‘San Vitale’, nel territorio comunale di Imola; 19 ‘San Carlo’ tra Medicina e Castel San Pietro Terme; 31 ‘Colunga’ tra San Lazzaro e Castel Guelfo; 51 ‘Medicina-Bivio Selice’ a Castel Guelfo e nel territorio di Imola; 56 ‘Dozza’ a Dozza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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