Il Belgio ha convocato De Bruyne e Lukaku per le amichevoli contro Stati Uniti e Messico

Il Belgio ha annunciato i nomi dei giocatori convocati per le prossime amichevoli contro Stati Uniti e Messico, previste rispettivamente il 28 marzo e il 1 aprile. Tra i convocati figurano De Bruyne e Lukaku, chiamati a scendere in campo nelle due sfide. La lista ufficiale è stata diffusa nelle ultime ore e comprende anche altri calciatori della nazionale.

Il Belgio ha diramato la lista dei convocati per le amichevoli che si terranno il 28 marzo e il 1 aprile rispettivamente contro Stati Uniti e Messico. Belgio, la lista dei convocati. Portieri: Senne Lammens, Matz Sels, Maarten Vandevoordt Difensori: Timothy Castagne, Zeno Debast, Maxim De Cuyper, Koni De Winter, Brandon Mechele, Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Joaquin Seys, Arthur Theate Centrocampisti: Kevin De Bruyne, Nathan De Cat, Amadou Onana, Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Axel Witsel Attaccanti: Charles De Ketelaere, Jeremy Doku, Mika Godts, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Loïs Openda, Alexis Saelemaekers, Lucas Stassin, Leandro Trossard Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Belgian Red Devils (@belgianreddevils) Che Dio ce li preservi in salute. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Belgio ha convocato De Bruyne e Lukaku per le amichevoli contro Stati Uniti e Messico Articoli correlati Leggi anche: Milan, buone notizie dal Messico: Gimenez non verrà convocato per le amichevoli con Portogallo e Belgio Leggi anche: Dal Belgio cominciano a preoccuparsi: “Ma quando rientrano Lukaku e De Bruyne” Aggiornamenti e notizie su Stati Uniti Temi più discussi: Rom & KDB primo sogno americano; De Bruyne-Lukaku convocati per le amichevoli del Belgio? La decisione di Garcia – CdS; Iran-Usa, il conflitto arriva ai Mondiali: ora Teheran chiede alla Fifa di spostare le partite in Messico; Stati Uniti e Canada presentano le maglie per i prossimi Mondiali. USA, i convocati di Pochettino per le due amichevoli di marzo: presenti due italianiIl commissario tecnico degli Stati Uniti, Mauricio Pochettino, ha diramato la lista dei 27 convocati per le sfide di marzo, ultimo banco di prova prima. tuttomercatoweb.com Pulisic convocato dagli Stati Uniti per le due amichevoli di fine marzoNon c'erano molti dubbi al riguardo ma ora è arrivata anche la conferma, Christian Pulisic rientra tra i convocati del CT Mauricio Pochettino per le due amichevoli ... milannews.it “L’aggressione di Israele e degli Stati Uniti all’Iran conferma che siamo in balia di comportamenti fuorilegge da parte di leader accecati da un delirio di onnipotenza. La guerra, oramai estesa a tutto il Medio Oriente, potrebbe deflagrare su scala mondiale. Per - facebook.com facebook Nel corso di un incontro ufficiale alla Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ironizzato su uno degli episodi più drammatici della storia tra Stati Uniti e Giappone: l’attacco alla base militare di Pearl Harbor x.com