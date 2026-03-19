Anguissa non convocato dal Camerun per le amichevoli contro Australia e Cina

Frank Zambo Anguissa non sarà presente nelle partite amichevoli del Camerun contro Australia e Cina, che si disputeranno durante la pausa delle nazionali. La squadra non ha incluso il centrocampista in lista per queste due sfide. La convocazione è stata comunicata ufficialmente prima delle partite. La sua assenza è confermata dai comunicati della federazione calcistica camerunense.

Frank Zambo Anguissa non è stato convocato dal Camerun per le due amichevoli contro Australia e Cina, che si giocheranno durante la sosta delle nazionali. Anguissa risparmiato dalle partite in Nazionale. Il centrocampista è stato risparmiato dopo essere rientrato da un lungo infortunio al bicipite femorale (e una successiva lombalgia), che lo ha tenuto fuori dal campo dallo scorso novembre, fino a due settimane fa. Di seguito, i convocati del Camerun: Portieri: Dévis Epasy, Blondy Noukeu, Simon Ngapandouetnbu, Housseini Ousmanou. Difensori: Samuel Junior Kotto, Emmanuel Moungam a Ngon, Jackson Tchatchoua, Olivier Kamdem, Stéphane Paul Keller, Nagida Mahamadou, Serge Valery Eloundou Ndzomo, Kevin Keben, Darlin Yongwa, Malone Fondoh. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Anguissa non convocato dal Camerun per le amichevoli contro Australia e Cina Articoli correlati Leggi anche: Milan, buone notizie dal Messico: Gimenez non verrà convocato per le amichevoli con Portogallo e Belgio Milan, Pulisic convocato per le amichevoli degli USA. Pochettino: “Non sta segnando, ma …”Il Commissario Tecnico Pochettino aspetta, però, la sua stella negli States a braccia aperte per i test match in vista dei Mondiali che gli USA hanno... Approfondimenti e contenuti su Anguissa non convocato dal Camerun per... Temi più discussi: Probabili 29ª: Vlahovic out, McTominay in panchina, David titolare; NEWS – Kean, Vlahovic, Boga, Anguissa, McTominay, KDB, Bastoni, Dumfries, Atta, Solet, CDK, Mina: le novità; Napoli, Lukaku e la caccia a Big Rom; Lobotka salta anche Napoli-Lecce: quando torna? I nuovi tempi di recupero. Camerun, Anguissa non è stato convocato. Buona notizia per ConteIl commissario tecnico del Camerun, David Pagou, ha svelato la sua lista dei 26 giocatori selezionati per le due partite di preparazione contro l'Australia il 28 marzo e contro la Cina, tre giorni dop ... msn.com Napoli, Anguissa risparmiato dal ct del Camerun per la prossima sostaBuone notizie dal Camerun per Antonio Conte che durante la prossima sosta di campionato potrà lavorare con Franck Anguissa, alla ricerca della migliore condizione dopo il lungo stop per infortunio. Il ... fantacalcio.it Camerun, #Anguissa non è stato convocato. Buona notizia per Conte Il commissario tecnico del Camerun, David Pagou, ha svelato la sua lista dei 26 giocatori selezionati per le due partite di preparazione contro l'Australia il 28 marzo e contro la Cina, tre - facebook.com facebook Se uno tra #Anguissa e #Lobotka dovesse partire tra le idee del #Napoli c’è anche #Tonali Ma la valutazione del #Newcastle è monstre x.com