Valeria Mancinelli Pd | Piano regionale dei rifiuti se vince Don Abbondio

Il dibattito sul piano regionale dei rifiuti è stato al centro di recenti dichiarazioni di un rappresentante politico del Partito Democratico. Quest'ultimo ha paragonato il documento a una figura letteraria, affermando che, come nel romanzo di Manzoni, sembra essere guidato da una sorta di provvidenza che non sempre si rivela efficace. La critica si concentra sulla percezione di poca chiarezza e di inefficienza nel processo decisionale.

Nei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni la Provvidenza guida la storia degli uomini, dà senso alle sofferenze e, tra un guaio e l’altro, accompagna i personaggi verso una qualche forma di redenzione. Ecco, nel nostro piccolo, la Provvidenza oggi ha assunto una forma meno mistica e più burocratica: si chiama Unione Europea. È lei che, con zelo quasi evangelico, ci ricorda che entro il 2035 solo il 10% dei rifiuti urbani potrà finire in discarica e che il 65% dovrà essere riciclato. Tradotto: prevenire, produrre meno, differenziare meglio. E solo alla fine, proprio se non c’è alternativa, recupero energetico e discarica. Una sorta di catechismo dell’ economia circolare.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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