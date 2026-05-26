Zerocalcare | festa al Circo Massimo per celebrare Due spicci

Da lopinionista.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domenica 24 maggio al Circo Massimo di Roma si è svolta una festa dedicata alla presentazione del fumetto “Due spicci”. L’evento ha attirato numerosi fan, che hanno partecipato a incontri e attività legate all’opera. La manifestazione ha visto la partecipazione di Zerocalcare, autore del fumetto, e si è svolta in un’atmosfera informale e coinvolgente. La festa si è conclusa nel tardo pomeriggio con momenti di condivisione tra appassionati.

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foto Virginia Bettoja Netflix ROMA – Domenica 24 maggio si è tenuto al Circo Massimo di Roma “Insert Due Spicci”, l’evento per tutti i fan dell’universo di Zerocalcare per celebrare “Due spicci” – la nuova serie di animazione creata, scritta e diretta dal celebre fumettista romano in uscita solo su Netflix il 27 maggio. A chiudere l’evento, le attesissime special performance di Coez e Giancane (con un featuring a sorpresa di Rancore), che hanno portato i loro brani presenti nella colonna sonora di Due Spicci: “Ci vuole una laurea”, il nuovo singolo di Coez, e “Non ti riconosco più” di Giancane, sigla della serie. Ad accoglierli sul palco Cecilia Cantarano, in veste di host della serata. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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