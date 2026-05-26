Zerocalcare | festa al Circo Massimo per celebrare Due spicci

Notizia in breve

Domenica 24 maggio al Circo Massimo di Roma si è svolta una festa dedicata alla presentazione del fumetto “Due spicci”. L’evento ha attirato numerosi fan, che hanno partecipato a incontri e attività legate all’opera. La manifestazione ha visto la partecipazione di Zerocalcare, autore del fumetto, e si è svolta in un’atmosfera informale e coinvolgente. La festa si è conclusa nel tardo pomeriggio con momenti di condivisione tra appassionati.