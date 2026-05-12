Zerocalcare al Circo Massimo | anteprima gratuita di Due spicci

Come annunciato qualche mese fa, è in uscita la nuova serie di Zerocalcare su Netflix. Per l’anteprima, Netflix ha organizzato un evento il 24 maggio al Circo Massimo, dalle 17. L’appuntamento sarà un’esperienza dal vivo, la piazza si trasformerà in una sala giochi anni ’80, in pieno stile Zerocalcare. Oltre alla possibilità di giocare ai cabinati arcade, il pubblico potà partecipare ad attività dedicate per sbloccare l’anteprima della serie, creando così un momento interattivo. All’evento parteciperà come ospite Gancane, autore delle colonne sonore anche delle precedenti serie, che si esibirà in un concerto dal vivo. L’evento sarà un momento di condivisione tra il pubblico ed il progetto e sarà ad accesso gratuito fino ad esaurimento posti.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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Zerocalcare al Circo Massimo per l’anteprima gratis di “Due Spicci”

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