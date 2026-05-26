Zendaya in Euphoria e la mono-espressivitá

La terza stagione di Euphoria ha ricevuto molte critiche, più di quanto fosse previsto. La protagonista, interpretata da Zendaya, è stata spesso descritta come mono-espressiva. La serie ha incontrato difficoltà di pubblico e di critica, con alcune recensioni che hanno evidenziato una mancanza di emozioni e di sviluppo nei personaggi. La stagione ha anche avuto un calo di ascolti rispetto alle precedenti, e le stagioni successive sono state meno seguite.

Euphoria 3 si è portata dietro più critiche che altro, e chi dice che non esiste cattiva pubblicità, dovrebbe ricordare la fine che hanno fatto le stagioni successive di 13, dopo il flop della stagione 2. Con Euphoria 3, la sensazione è che la serie abbia definitivamente smarrito la direzione che l’aveva resa un fenomeno culturale. Quella che nelle prime stagioni sembrava una narrazione sporca, dolorosa e visivamente potente sulla fragilità adolescenziale, oggi appare sempre più come un esercizio di stile che si regge sulle provocazioni, sull’estetica e sulla spettacolarizzazione del disagio. Si sono persi i colori, le voci e anche la fragilità autentica dei personaggi. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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Zendaya Fired From Euphoria Right After Season 3

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