Tra pochi giorni torna in onda la terza stagione di Euphoria, la serie televisiva che ha riscosso grande successo tra il pubblico. Questa nuova stagione presenta un salto temporale che porta i protagonisti dall’adolescenza all’età adulta, segnando anche l’inizio della fase finale delle loro storie. La narrazione si concentra sui cambiamenti e le sfide che i personaggi devono affrontare nel passaggio verso l’età adulta.

Euphoria torna sullo schermo tra pochissimi giorni con la terza stagione, introducendo un salto temporale che sposta i protagonisti verso l’età adulta e segna l’inizio della fase conclusiva per i personaggi. La premiere di ieri ha svelato l’impronta di questo nuovo capitolo. Sam Levinson, alla regia, propone una narrazione basata sulla discontinuità, dove il tempo appare frammentato e le vicende non seguono più un percorso lineare. Il centro del racconto resta Rue. Zendaya interpreta il personaggio con una nuova consapevolezza, mostrando un volto ancora più privo di illusioni rispetto al passato. L’estetica della Gen Z e l’evoluzione narrativa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Euphoria 3: Zendaya e l’addio all’adolescenza nel finale shock

Euphoria 3, ecco come cambierà la serie con Zendaya e Sydney SweeneyIl 13 aprile non è solo una data: è un ritorno a casa: Euphoria torna con la sua terza stagione dopo un'assenza lunga, discussa, a tratti snervante.

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Euphoria - Stagione 3 | Trailer Ufficiale | Sky Italia

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Hunter Schafer fotografata da Eddy Chen per la premiere di Euphoria 3. x.com

MTV Italia. . Da Zendaya a Jacob Elordi passando da Hunter Schafer, tutti i look della première della stagione 3 di Euphoria #MTVCeleb #Euphoria #Zendaya #JacobElordi #HunterSchafer #MaudeApatow #AlexaDemie - facebook.com facebook