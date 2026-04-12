Domani torna in onda la terza stagione di Euphoria, la serie creata da Sam Levinson. La produzione ha annunciato che la nuova stagione sarà disponibile a partire da questa data, segnando il ritorno sul piccolo schermo dopo una pausa. I fan potranno seguire gli episodi attraverso le piattaforme di streaming che trasmettono la serie, mentre le riprese sono state completate nei mesi scorsi.

Il countdown per il ritorno della produzione di Sam Levinson è ufficialmente iniziato: domani, 13 aprile, debutterà la terza stagione di Euphoria. La serie HBO, che ha già conquistato premi importanti, tornerà a raccontare le vicende dei suoi protagonisti attraverso otto nuovi episodi che verranno rilasciati nello stesso momento in cui andranno in onda negli Stati Uniti. Il cast e la distribuzione per il pubblico italiano. Le luci della ribellione si accendono nuovamente grazie alla presenza di Zendaya, vincitrice dell’Emmy, insieme a Hunter Schafer e Jacob Elordi. segue la serie in Italia, la programmazione prevede una fruizione cadenzata: Atlantic trasmetterà i capitoli ogni lunedì, con un appuntamento settimanale, mentre la possibilità di guardare i contenuti in streaming sarà garantita dalla piattaforma NOW.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Euphoria torna domani: ecco come seguire la nuova stagione con Zendaya

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Euphoria 3, ecco come cambierà la serie con Zendaya e Sydney SweeneyIl 13 aprile non è solo una data: è un ritorno a casa: Euphoria torna con la sua terza stagione dopo un'assenza lunga, discussa, a tratti snervante.

EUPHORIA Stagione 3 Trailer Ufficiale Italiano (2026) Zendaya, Sydney Sweeney | Sky