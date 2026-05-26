Allegri viene descritto come vittima di critiche eccessive, trattato come una figura negativa da persone ossessionate e frustrate. La polemica nei suoi confronti viene definita inspiegabile, con accuse che vanno oltre le semplici valutazioni tecniche. Viene evidenziato come le critiche siano diventate un vero e proprio attacco personale, con un clima di livore che porta a volerlo allontanare dal calcio.

La crociata contro Massimiliano Allegri è francamente inspiegabile. La critica ci sta ma è incomprensibile il livore e il desiderio di espellerlo dal calcio. Con Allegri sta avvenendo quel che avvenne con Berlusconi in politica e nella società. Nessuno, peraltro, ricorda lo stranissimo tracollo del Milan. Il Corsera ha scritto della mancata esultanza dei dirigenti rossoneri al gol di Saelemaekers domenica sera. Per fortuna c’era ancora qualcuno che difende l’operato e la carriera di Allegri trattato come un appestato. Dopo Francesco Repice, è il caso di Ivan Zazzaroni. Il direttore del Corriere dello Sport ha scritto uno status sul suo seguitissimo profilo Instagram. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Zazzaroni su Allegri: “Trattato come Satana da ossessionati e frustrati”

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