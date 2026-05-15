Durante la settimana si sono susseguite diverse notizie di rilievo nel mondo sportivo. Oltre alle controversie legate allo spostamento del derby a causa delle pressioni dei tifosi della Roma, si è parlato anche di commenti e opinioni di figure note nel calcio. In particolare, una dichiarazione ha attirato l’attenzione: un commentatore ha detto che pagherebbe per ascoltare la Nazionale di Allegri commentata da un noto opinionista. Nel frattempo, il Milan è stato al centro di discussioni e notizie che coinvolgono varie vicende del club.

La notizia della settimana – oltre al pastrocchio all’italiana sul derby spostato a mezzogiorno per la pressione degli ultrà della Roma (cui si è piegata la Prefettura) – è certamente il Milan. La polveriera Milan. Ieri la notizia della giornata è stata l’informatissimo articolo della giornalista del Corriere della Sera Monica Colombo sulla rottura tra Ibrahimovic e Allegri, sulle continue intromissioni tecnico-tattiche da parte di Ibra che chiama direttamente i calciatori e dice loro cosa fare. Ci torna Ivan Zazzaroni direttore del Corriere dello Sport. Scrive che Allegri andrà via se le cose non cambieranno, se non si farà pulizia in seno alla società. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Zazzaroni: “Pagherei per vedere la Nazionale di Allegri commentata da Adani”

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