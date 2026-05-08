Un articolo pubblicato sulla prima pagina de 'Il Corriere dello Sport' mette in discussione il progetto della società di calcio, evidenziando la possibilità di un cambio di dirigenza e di allenatore. Voci di mercato parlano di un possibile addio di un dirigente e di un tecnico alla guida della squadra. Le parole di un noto giornalista sportivo alimentano l'incertezza sul futuro del club e dei suoi protagonisti.

Anche il giornalista Ivan Zazzaroni parla della petizione lanciata dai tifosi rossoneri contro l'amministratore delegato Giorgio Furlani. In mattinata ha superato le 28 mila firme: un segnale chiaro e tondo lanciato da parte dei tifosi del Milan alla società. Zazzaroni ne parla così sulla prima pagina de 'Il Corriere dello Sport': "Lo scudetto dell'Inter ha sensibilmente aumentato la frustrazione del milanista", sottolinea Zazzaroni. Il giornalista Nicolò Schira, sul proprio profilo X, ha sottolineato come non ci sia chiarezza sul futuro di Igli Tare al Milan. Discorso ripreso dallo stesso Zazzaroni, che parla così...🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Zazzaroni gela il Milan: “Società senza progetto. Voci vogliono Tare in uscita”. E su Allegri …

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