yoga radio estate torna in tv noemi conduttrice con enrico papi

Yoga Radio Estate tornerà in tv con quattro prime serate in agosto. La conduttrice sarà Noemi, accompagnata da Enrico Papi. La coppia condurrà il programma musicale estivo. La trasmissione sarà trasmessa durante il mese di agosto.

Una coppia inedita per la nuova edizione di Yoga Radio Estate. A condurre il programma musicale estivo saranno quest’anno Noemi ed Enrico Papi, protagonisti di quattro prime serate previste in tv nel mese di agosto. L’annuncio ufficiale è arrivato con una nota stampa di Mediaset, che conferma il ritorno dello show che negli ultimi anni è diventato uno degli appuntamenti estivi di punta di Italia 1. Una formula che punta a mescolare concerti live, intrattenimento televisivo e grandi ospiti della musica, portando nelle piazze migliaia di spettatori. Per la cantante dalla fulva chioma si tratta di una nuova esperienza sul piccolo schermo nelle vesti di conduttrice dopo aver presentato in passato una serata della GialappaShow e il Concerto del Primo Maggio a Roma. 🔗 Leggi su Dilei.it

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: LEVENTO DI AFFIDATO AD UNA COPPIA INEDITA DI VIP

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