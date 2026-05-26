Italia 1 presenta anche quest’anno Yoga Radio Estate, lo show musicale dell’estate, con quattro appuntamenti a agosto. La trasmissione sarà condotta da una coppia insolita composta dal conduttore televisivo, attualmente impegnato con un programma di quiz, e dalla cantante. La collaborazione tra i due introduce una novità rispetto alle stagioni precedenti. La trasmissione si svolgerà in quattro serate, senza ulteriori dettagli sul formato o sui partecipanti.

Anche quest’anno si rinnova l’appuntamento con Yoga Radio Estate, lo show musicale dell’estate di Italia 1, che torna ad agosto con quattro appuntamenti guidati da una coppia inedita formata da Enrico Papi, attualmente in onda con Sarabanda Celebrity, e la cantante Noemi. I due subentrano a Stefano Corti e Rebecca Staffelli. La kermesse, prodotta da Radio Bruno, toccherà quattro piazze dell’Emilia-Romagna: si parte da Riccione per poi proseguire verso Reggio Emilia, Piacenza e Carpi. Ad accompagnare il pubblico in questo viaggio tra musica, intrattenimento e racconto ci sarà anche lo speaker Enzo Ferrari, rappresentante della radio che produce lo show. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Enrico Papi e Noemi alla guida del Radio Estate di Italia 1

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sarabanda Celebrity, stasera in su Italia 1 riparte lo show con Enrico PapiStasera su Italia 1 riparte Sarabanda Celebrity, lo show condotto da Enrico Papi.

Sarabanda Celebrity: torna su Italia 1 lo show musicale con Enrico PapiStasera, 21 maggio 2026, su Italia 1 va in onda una nuova edizione di Sarabanda Celebrity, il game show musicale condotto da Enrico Papi.

Temi più discussi: Canale 5, da Verona il concerto per i 60 anni dei Pooh La nostra storia in Arena; Raffaella Schifino: chi è la moglie di Enrico Papi? | Insieme genitori di Rebecca e Jacopo; Sarabanda Celebrity, puntata 21 maggio 2026 | Diretta e ospiti: da Fabio Fognini a Violante Placido; Enrico Papi, la lite con Ilary Blasi, la frecciatina a Stefano De Martino, la caramella bianca e il matrimonio fluido: La fedeltà è sopravvalutata.

Noemi ed Enrico Papi con Yoga Radio Estate su Italia 1Yoga Radio Estate, lo show musicale dell’estate di Italia 1, torna ad agosto con quattro appuntamenti condotti dalla coppia formata da Noemi ed Enrico Papi. Lo show, prodotto da Radio Bruno, toccher ... sorrisi.com

Enrico Papi, la lite con Ilary Blasi, la frecciatina a Stefano De Martino, la caramella bianca e il matrimonio fluido: La fedeltà è sopravvalutataEnrico Papi torna con una nuova edizione di Sarabanda, versione Celebrity. Nella prima puntata di giovedì 22 maggio ci saranno due squadre ... msn.com