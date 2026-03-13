Enrico Papi a Non è la TV | Sarabanda torna presto con le celebrity De Martino? Farà un grande Sanremo

Enrico Papi, ospite a Non è la TV, ha annunciato che Sarabanda tornerà presto con le celebrity e ha anticipato che De Martino parteciperà a un importante Festival di Sanremo. Durante l'intervista, ha spiegato l'origine di

Enrico Papi a Non è la TV svela l'origine di "Mooseca", difende l'Uomo Gatto e dice la sua sui conduttori: "Gerry Scotti è il più bravo, De Martino farà un grande Festival. Cattelan? Intervistatore da seconda, terza serata".

