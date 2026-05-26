Durante il mese di agosto, Italia 1 trasmetterà quattro puntate di “Yoga Radio Estate”, uno show musicale estivo. La trasmissione sarà condotta da una coppia di vip mai visti insieme prima in questa veste. Non sono stati specificati dettagli sui partecipanti o sul formato degli appuntamenti. L’evento si inserisce nel palinsesto estivo del canale, dedicato a intrattenimento musicale e spettacolo.

“ Yoga Radio Estate ”, lo show musicale dell’estate di Italia 1, torna ad agosto con quattro appuntamenti speciali guidati da una coppia inedita. Parliamo di Noemi ed Enrico Papi. La kermesse, prodotta da Radio Bruno, toccherà quattro piazze dell’Emilia-Romagna: si parte da Riccione poi, a seguire, Reggio Emilia, Piacenza e Carpi. Ad accompagnare il pubblico in questo viaggio tra musica, intrattenimento e racconto sarà anche lo speaker Enzo Ferrari. Sul palco i cantanti e gli artisti più amati del panorama italiano, protagonisti delle classifiche radiofoniche e delle hit dell’estate, daranno vita a quattro serate eccezionali piene di energia, emozioni e voglia di cantare insieme. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - YOGA RADIO ESTATE: L’EVENTO DI ITALIA 1 AFFIDATO AD UNA COPPIA INEDITA DI VIP

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