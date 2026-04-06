Le formazioni ufficiali di Napoli-Milan sono state rese note in vista della 31^ giornata della Serie A 2025-2026. L'allenatore del Milan ha deciso di schierare una coppia d'attacco inedita, mentre le formazioni del Napoli e del Milan sono state comunicate poco prima dell'inizio della partita. La sfida si disputa in un contesto di alta tensione e interesse tra le due squadre.

I riflettori dello stadio 'Maradona' si accenderanno, alle ore 20:45, per Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026. Gli azzurri di Antonio Conte e i rossoneri di Massimiliano Allegri non potranno sbagliare in questo 'Monday Night' di campionato: l'Inter, capolista del torneo, ieri sera ha infatti battuto per 5-2 la Roma a 'San Siro' ed è scappata a +9 e +10 su Milan e Napoli. Pertanto, se le due squadre in campo stasera vorranno mantenere aperta una flebile speranza di lottare per lo Scudetto fino a fine stagione, dovranno uscire dal 'Maradona' con tre punti. Senza dimenticare che si tratta di un confronto diretto molto importante anche per blindare una posizione utile alla qualificazione in Champions League nella prossima stagione, nonché il secondo posto in Serie A. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Napoli-Milan, le formazioni ufficiali: Allegri propone una inedita coppia in attacco

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