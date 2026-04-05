Al 'Maradona' il tecnico ha deciso di mettere in campo una coppia offensiva mai vista prima in questa stagione. La formazione si prepara a scendere in campo con alcune variazioni rispetto alle scelte abituali, con l'obiettivo di sorprendere l’avversario e migliorare la produzione offensiva. Le probabili formazioni sono state annunciate in conferenza stampa e indicano una strategia diversa rispetto alle precedenti uscite. I tifosi attendono di vedere come questa novità si tradurrà in campo.

Massimiliano Allegri sembra aver sciolto gli ultimi dubbi per la trasferta in Campania. Il tecnico rossonero è pronto a schierare una coppia d'attacco inedita allo stadio 'Diego Armando Maradona'. Le ultime sulle probabili scelte di formazione per Napoli-Milan, big match della 31^ giornata di Serie A, arrivano da Peppe Di Stefano durante l'ultimo collegamento su 'Sky Sport 24'. Secondo l'inviato a seguito dei rossoneri, il tecnico toscano dovrebbe schierare dal primo minuto la coppia formata da Niclas Fullkrug e Christopher Nkunku, coppia che oggi è stata provata in allenamento. Se confermata, sarebbe una scelta sorprendente, soprattutto dopo le indicazioni dell'allenamento aperto di ieri, dove si era intravisto un 4-3-3 poi rivelatosi un semplice depistaggio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Sciolti i dubbi in attacco, Allegri lancia una coppia inedita al Maradona: le ultime

Lazio-Milan, probabili formazioni: sciolti gli ultimi due dubbi di Allegri. Ecco chi giocheràLazio-Milan, partita importantissima per la squadra di Massimiliano Allegri: dopo il pareggio tra le mille polemiche dell'Inter contro l'Atalanta il...

DIRETTA Cesena-Spezia 0-0, match delicato al Manuzzi: Mignani lancia Amoran e la coppia Cerri-Shpendi in attaccoLo Spezia di Donadoni è in piena lotta salvezza e schiera l'ex Adamo ma anche Aurelio, esterno sinistro passato da Cesena qualche anno fa terzo...

Argomenti più discussi: Italia-Irlanda del Nord, le formazioni ufficiali: Gattuso ha sciolto i dubbi su Bastoni e Pio Esposito; Gattuso ha scelto il sostituto di Zaccagni, sciolti i dubbi: lo convoca; Genoa, dalla fascia al centrocampo: tutti i dubbi di De Rossi in vista della Juventus; GdS – Palermo, assalto all’Avellino. In palio un pezzo di sogno.

Infortunio Solomon, sciolti i dubbi per Fiorentina-Inter: la decisione finale!Infortunio Solomon - Subito dopo aver ottenuto il passaggio del turno in Conference League, la Fiorentina è tornata ad allenarsi ... fantamaster.it

Sciolti anche gli ultimi dubbi Chi giocherà in fascia - facebook.com facebook

Il Teorema di Gratteri alla prova dei dati. Nei 273 comuni sciolti per mafia dal 1991, il No ha vinto in 199 casi: 3 su 4 (72,9%). In termini di voti complessivi, in questi 273 comuni il No ha raccolto il 60,2% contro il 39,8% del Sì. Con @DavideMattone. ilfoglio.it/giu x.com