L’attore britannico, noto per le sue interpretazioni cinematografiche, ha rivelato di aver fatto coming out in un momento in cui non era considerato opportuno. Ha dichiarato di aver affrontato un prezzo da pagare, ma di aver comunque ottenuto più benefici che svantaggi. Attualmente è protagonista del film Il Vangelo di Giuda, diretto da Giulio Base, nel quale interpreta il ruolo di Caifa.

«Se a Roma avessi sposato la mia amica Michela, le cose sarebbero andate diversamente», spiega. Invece Ruper Everett ha scelto la verità, ed è «sopravvissuto bene: ho guadagnato più di quello che ho perso». Ma aggiunge: «C’è un prezzo da pagare per tutto». Sul lavoro, la scelta del coming out è stata impattante: «Era difficile accettarlo allora, nel mondo anglosassone». Poi, però, «l’Italia mi aprì le porte con Montaldo, Rosi, Soavi. Avrei voluto vivere prima, e fare film con Visconti, Fellini, Antonioni, Sergio Leone». Anche i suoi genitori reagirono «non bene, all’inizio. Vengono da un’altra generazione». Il rapporto è cambiato col tempo: «Invecchiando, sono diventati più complici e amichevoli». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Rupert Everett: «Ho fatto coming out quando non era affatto conveniente. C’è un prezzo da pagare per tutto, ma ho guadagnato più di quello che ho perso»

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Rupert Everett: «Il mio coming out? L'ho fatto quando non conveniva. E ho fatto l'amore al Campidoglio e perfino dentro il Colosseo»Il celebre attore britannico è Caifa nel film Il vangelo di Giuda di Giulio Base. «A Roma ho fatto l'amore di notte al Colosseo. Mi sentivo un antico romano» ... corriere.it

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Gay.it. Madonna · Girl Gone Wild. Nei cinema d’Italia con Il Vangelo Di Giuda di Giulio Base, in cui interpreta Caifa, #RupertEverett ha un’agenda fittissima, con ben 7 film in produzione. Dalla Resurrezione di Cristo di Mel Gibson, sequel in due parti di The Pas facebook

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