Irama è stato annunciato come nuovo quarto giudice di X Factor 2026, sostituendo Achille Lauro che ha deciso di non partecipare alla prossima stagione dopo aver preso parte alle due edizioni precedenti. La decisione di Sky di affidare il ruolo all’artista è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui motivi della scelta. La presenza di Irama si aggiunge al cast già annunciato per questa edizione del talent show.

A riportare l’indiscrezione è Luca Dondoni. Avrebbe superato la “concorrenza” di Tananai. Irama è stato scelto da Sky come quarto giudice di X Factor 2026 al posto di Achille Lauro, che si è chiamato fuori dal talent show dopo due edizioni. Lo scrive Luca Dondoni, speaker di RTL 102.5 e giornalista de La Stampa. Come “erede” di Achille Lauro continua a girare anche il nome di Tananai.. @IRAMAPLUME al posto di @AchilleIDOL al tavolo di #XFactor2026. Be' dai poteva andare peggio. © TAGFIN S.r.l. – Sede Legale: Via dell’Annunciata, 7 20121 Milano (MI) .🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Irama giudice di X Factor al posto di Achille Lauro

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