X Factor svolta in giuria | Irama verso il posto di Achille Lauro la volata con un emergente

Si fanno sempre più insistenti le voci sulla possibile sostituzione di uno dei giudici di X Factor, con il cantante che avrebbe ottenuto il via libera da Sky e Fremantle. La sua candidatura sembrerebbe aver superato le altre opzioni, alimentando le discussioni tra gli appassionati del programma. La decisione finale dovrebbe essere annunciata nelle prossime settimane, mentre i dettagli sulla composizione della giuria restano ancora riservati.

L’indiscrezione prende forza: il cantante avrebbe convinto Sky e Fremantle più degli altri nomi circolati nelle ultime settimane. Potrebbe essere Irama il volto scelto per raccogliere l’eredità di Achille Lauro nella prossima edizione di X Factor. L’indiscrezione, lanciata dal podcast Pezzi di Andrea Laffranchi, Paolo Giordano e Luca Dondoni, sta trovando conferme sempre più insistenti negli ambienti vicini alla produzione del talent targato Sky. Dopo l’addio annunciato da Achille Lauro nelle scorse settimane, il programma era alla ricerca di un nuovo giudice capace di portare identità musicale, popolarità e credibilità artistica. Tra diversi nomi valutati, sarebbe stato proprio Irama a convincere maggiormente Sky e Fremantle.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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