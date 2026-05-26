X Factor 2026 svelata la nuova giuria | Irama prenderà il posto di Achille Lauro

Da gazzetta.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Per X Factor 2026, è stata annunciata la nuova giuria. Irama sostituirà Achille Lauro come giudice. La conduttrice Giorgia sarà confermata per il terzo anno consecutivo. I dettagli sui nuovi giudici sono stati comunicati ufficialmente, ma non sono stati forniti ulteriori nomi o ruoli specifici. La produzione ha confermato anche la continuità della conduzione con Giorgia. La trasmissione tornerà nelle prossime settimane con le nuove puntate.

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Il conto alla rovescia per X Factor 2026 è ufficialmente iniziato, e il puzzle della nuova edizione inizia a comporsi. Sono stati infatti annunciati oggi, martedì 26 maggio, i nuovi giudici che accompagneranno 12 talenti nel cammino che porterà uno di loro fino al trionfo. Al timone, per il terzo anno consecutivo, è stata confermata Giorgia, cantante dalla voce incredibile e amatissima che, grazie al suo stile di conduzione, ha saputo conquistare il pubblico con il suo stile e la sua ironia. Scopriamo insieme chi avrà il difficile compito di giudicare i nuovi talenti dalle audizioni fino alla grande finale. Il banco dei giudici della nuova edizione vedrà grandi riconferme e un'importante novità. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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