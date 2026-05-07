Si diffonde la voce che Irama possa entrare nel cast di giudici di X Factor 2026, al posto di Achille Lauro. La notizia ha suscitato molta attenzione tra gli appassionati, mentre i dettagli ufficiali non sono ancora stati confermati. La possibile new entry si aggiunge ai nomi già circolati per questa edizione del talent, che dovrebbe partire nei prossimi mesi. La decisione finale dovrà essere annunciata nelle prossime settimane.

l mondo di X Factor 2026 è tornato a muoversi prima del previsto, e lo ha fatto con un’indiscrezione che ha acceso immediatamente la curiosità dei fan: Irama potrebbe essere il nuovo giudice, pronto a sedersi al tavolo lasciato libero da Achille Lauro. Una voce che circola con insistenza e che, se confermata, segnerebbe un cambio di direzione importante per il talent di Sky, sempre alla ricerca di un equilibrio tra spettacolo, competenza musicale e personalità forti. Perché proprio Irama? Cosa ha spinto Achille Lauro a lasciare il programma? E come potrebbe cambiare la dinamica della giuria con l’arrivo del cantante di “Ovunque sarai”? Scopriamolo insieme.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - X Factor 2026, Irama verso la giuria al posto di Achille Lauro: l’indiscrezione che infiamma il talent

Notizie correlate

X Factor 2026: Irama al posto di Achille Lauro in giuriaIl cantante, che abbiamo recentemente ospitato in copertina e che è pronto ad affrontare il suo primo live allo stadio San Siro di Milano l'11...

X Factor, svolta in giuria: Irama verso il posto di Achille Lauro, la volata con un emergenteL’indiscrezione prende forza: il cantante avrebbe convinto Sky e Fremantle più degli altri nomi circolati nelle ultime settimane Potrebbe essere...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: X Factor 2026 : Irama al posto di Achille Lauro in giuria; Irama quarto nuovo giudice di X Factor 2026 al posto di Achille Lauro: spunta l'indiscrezione; Irama prenderà il posto di Achille Lauro a X Factor?; Irama nuovo giudice di X Factor 2026 al posto di Achille Lauro: l'indiscrezione.

X Factor 2026, Irama verso la giuria al posto di Achille Lauro: Ha superato Tananai – VIDEOIrama sarebbe il nome scelto per prendere il posto di Achille Lauro nella giuria di X Factor 2026: ecco cosa sappiamo sul possibile ingresso del cantante nel talent di Sky. gay.it

X Factor 2026: Irama al posto di Achille Lauro in giuriaÈ quasi certo che sarà il giovane cantante monzese a sedere dietro al bancone del talent show Sky Original nella prossima edizione ... vanityfair.it

Vendo biglietto Achille Lauro per il 7 giugno Rimini. Prato . Consegna a mano.. - facebook.com facebook

"Irama a X Factor! Ha fatto il provino, è vicino alla chiusura". Pezzi, il podcast di Andrea Laffranchi, Paolo Giordano e Luca Dondoni, annuncia che il nuovo giudice dello show di Sky, al posto di Achille Lauro, sarà Irama. ANSA/ETTORE FERRARI x.com