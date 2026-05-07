X Factor arriva Irama al posto di Achille Lauro?

Irama potrebbe entrare nel cast di X Factor come nuovo giudice al posto di Achille Lauro, che ha deciso di abbandonare il programma. La notizia circola da un episodio del podcast Pezzi e ha trovato conferma in un articolo pubblicato da Vanity Fair. La sostituzione sarebbe imminente, ma al momento non sono stati comunicati dettagli ufficiali.

Da tempo si parla di un possibile sostituto diAchille Lauro a X Factor, il cantante romano, infatti, ha annunciato che quest’anno non ci sarà e, per l’occasione, dovrà essere trovato qualcun altro che possa prendere il suo posto. Era circolato il nome di Tananai ma adesso aPezzi, podcast di Luca Dondoni, Andrea Lanfranchi e Paolo Giordano, è stato svelato il nome del prossimo giudice. SaràIrama a prendere il suo posto. Il cantante vestirà, per la prima volta, i panni da coach, prendendo anche decisioni importanti, dopo essere stato per tante volte dall’altra parte – ha anche fatto e vinto Amici nel 2018. D’altronde la scelta su di lui, rispetto aTananaipotrebbe essere più corretta, data anche la carriera differente e più longeva che haIrama.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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La musica è la mia casa. Scrivo canzoni da quando ero piccolissimo, ho sognato questo per tutta la vita e voglio dare tutto me stesso alla mia gente e a questo sogno. Grazie di cuore a XF per questi anni bellissimi". Le parole di Achille Lauro, che ha salutato X - facebook.com facebook

"Irama a X Factor! Ha fatto il provino, è vicino alla chiusura". Pezzi, il podcast di Andrea Laffranchi, Paolo Giordano e Luca Dondoni, annuncia che il nuovo giudice dello show di Sky, al posto di Achille Lauro, sarà Irama. ANSA/ETTORE FERRARI x.com