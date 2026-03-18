La WWE ha stabilito internamente che Night of Champions si terrà il 27 giugno in Arabia Saudita. La notizia arriva da POST Wrestling, che cita varie fonti interne alla compagnia. Al momento, non ci sono conferme ufficiali, ma la data sembra essere stata definita senza modifiche. La manifestazione è infatti prevista in un paese del Medio Oriente, in una data già comunicata dai vertici della WWE.

Secondo quanto riportato da POST Wrestling, che cita diverse fonti interne, la WWE avrebbe fissato internamente la data del 27 giugno per Night of Champions in Arabia Saudita. Una fonte ha indicato che la sede prescelta sarebbe Riyadh, ma la situazione nella regione rende ora incerta la tenuta dell’evento. Né la WWE né la General Entertainment Authority dell’Arabia Saudita hanno risposto alle domande dei media riguardo a un possibile rinvio o alla cancellazione dello show a causa del conflitto in corso in Medio Oriente. Il precedente della Formula 1 e il contesto del conflitto. Il clima di incertezza non riguarda solo il wrestling. La Formula 1 ha annunciato sabato scorso la cancellazione delle gare previste per aprile in Arabia Saudita e Bahrain, anche se la data della WWE è più avanti nel tempo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Night of Champions in Arabia Saudita a rischio per il conflitto in Medio Oriente

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