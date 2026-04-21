Dopo WrestleMania, l’episodio di Raw ha visto il debutto di Ethan Page, che ha ottenuto una vittoria contro Je’Von Evans. L’atleta si è subito messo in evidenza, annunciando l’intenzione di puntare al titolo Intercontinentale. Come di consueto, l’episodio ha portato diverse novità, tra cui l’ingresso di nuovi wrestler provenienti da NXT, in una fase di transizione che segue l’evento principale.

Il Raw post-WrestleMania è sempre uno degli episodi più attesi dell’anno, sorprese e novità non mancano mai e negli ultimi anni abbiamo visto tanti atleti di NXT debuttare nel main roster proprio in questo periodo. È successo anche quest’anno con Ethan Page e Sol Ruca, con All Ego che si è presentato nel backstage interrompendo un colloquio tra il GM Adam Pearce e Je’Von Evans, nemico di tante battaglie ad NXT. Page ha subito affermato di voler puntare al titolo Intercontinentale e dopo un battibecco con Evans il GM ha deciso di metterli uno di fronte all’altro sul ring. Folta concorrenza. Ethan Page e Je’Von Evans hanno avuto una rivalità molto accesa ad NXT lo scorso anno, con Page che arrivò a fratturare la mandibola al suo rivale.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Ethan Page debutta a Raw con una vittoria su Je’Von Evans e va a caccia del titolo Intercontinentale

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