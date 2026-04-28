WWE | Joe Hendry ufficializza il passaggio a Raw… cantando poi caos con Logan Paul

Durante l’ultima puntata di WWE Raw, Joe Hendry ha annunciato ufficialmente il suo ingresso nel roster del brand, ma lo ha fatto cantando, creando sorpresa tra il pubblico. Poco dopo, si è verificato un caos che ha coinvolto anche Logan Paul, contribuendo a rendere la serata particolarmente movimentata. La decisione di Hendry di comunicare la notizia in modo originale ha attirato l’attenzione dei presenti e dei fan online.

Serata movimentata nell’ultima puntata di WWE Raw, dove Joe Hendry ha annunciato il suo ingresso ufficiale nel roster del brand. a modo suo. L’ex campione NXT ha infatti tenuto il suo primo “concerto” a Raw, utilizzando una performance musicale per comunicare la notizia al pubblico. L’annuncio. in musica. Durante il segmento, Hendry ha confermato di essere ufficialmente parte del roster di Raw, inserendo il messaggio direttamente all’interno della sua canzone. Nel testo non sono mancati riferimenti anche a Roman Reigns, oltre a una provocazione diretta nei confronti di Logan Paul, con Hendry che ha persino invitato il General Manager Adam Pearce a licenziarlo.🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Joe Hendry ufficializza il passaggio a Raw… cantando, poi caos con Logan Paul Notizie correlate WWE: “L’uomo mascherato attacca Logan Paul a Raw.”L’uomo mascherato è tornato a RAW, e questa volta il suo bersaglio era Logan Paul. WWE: Logan Paul e Austin Theory nuovi campioni di coppia a RAWLogan Paul e Austin Theory, membri del gruppo The Vision, hanno strappato il titolo mondiale di coppia agli Usos in un incontro di tipo “Street... Contenuti di approfondimento WWE: Joe Hendry o Ricky Saints, chi la spunta per il main roster?Joe Hendry-Ricky Saints: uno salirà in pianta stabile nel main roster e l'altro proseguirà il suo percorso a NXT ... spaziowrestling.it Turnbuckle time! WWE NXT champion Joe Hendry coming to Canton arenaCANTON ? WWE NXT champion Joe Hendry and fellow wrestlers will be leaping, slapping and punching at the Canton Memorial Civic Center this spring. WWE will present the NXT event on May 16 at the ... sports.yahoo.com