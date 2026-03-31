WWE | Logan Paul e Austin Theory nuovi campioni di coppia a RAW

Durante l'ultima puntata di Raw, Logan Paul e Austin Theory, entrambi membri del gruppo The Vision, hanno vinto il titolo di coppia. Nell'incontro, un

Logan Paul e Austin Theory, membri del gruppo The Vision, hanno strappato il titolo mondiale di coppia agli Usos in un incontro di tipo “Street Fight” durante l’ultima puntata di Raw. Gli Usos difendevano i titoli per la seconda volta in questo regno, dopo aver detronizzato AJ Styles e Dragon Lee a dicembre e averli poi mantenuti contro Otis e Akira Tozawa dell’ Alpha Academy a febbraio. L’incontro sembrava destinato a un’altra difesa del titolo quando LA Knight, seduto al tavolo dei commentatori, è intervenuto per impedire alla madre di Paul di passargli il tirapugni con cui avrebbe potuto aggiudicarsi la vittoria. IShowSpeed, seduto a bordo ring e bersaglio delle invettive di Danhausen, ha quindi afferrato il tirapugni proprio mentre Knight gli si avvicinava alle spalle. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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