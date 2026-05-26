Kevin Nash ha commentato che il percorso in singolo di Bron Breakker in WWE sta procedendo lentamente. Secondo l’ex wrestler, il suo sviluppo nel roster principale non sta avanzando con la velocità desiderata. Nash ha espresso questa opinione senza approfondimenti, sottolineando semplicemente che il progresso del giovane talento sembra essere più lento del previsto. Non sono state fornite ulteriori spiegazioni o dettagli sul motivo di questa valutazione.

Secondo Kevin Nash, il percorso in singolo di Bron Breakker in WWE non starebbe decollando come potrebbe. Durante l’ultima puntata di Kliq This, Nash ha commentato la gestione della rivalità tra Breakker e Seth Rollins, spiegando di avere la sensazione che il push dell’ex NXT Champion stia semplicemente “tirando avanti”. “Penso che stia andando un po’ a rilento. Non puoi avere troppe cose che vanno tutte nella stessa direzione contemporaneamente.” Per Nash, uno dei motivi potrebbe essere legato alla situazione attuale di Paul Heyman, impegnato contemporaneamente nella storyline di Breakker e in quella che coinvolge Brock Lesnar, tornato recentemente sugli schermi WWE. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Kevin Nash critica il push di Bron Breakker, “sta andando a rilento”

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