WWE | Il ritorno di Bron Breakker a WrestleMania 42 è sempre più vicino

Bron Breakker sarebbe atteso questa settimana al WWE Performance Center di Orlando per il percorso di idoneità medica: un segnale concreto in vista del possibile rientro a WrestleMania 42. Bron Breakker al Performance Center per le visite mediche. Secondo quanto riportato da Mike Johnson di PWInsider, Bron Breakker dovrebbe presentarsi al WWE Performance Center di Orlando, in Florida, nel corso di questa settimana. La visita rientrerebbe nel processo di valutazione medica per ottenere il via libera al ritorno sul ring. La notizia arriva a pochi giorni dai report della scorsa settimana, quando era emerso un forte ottimismo in casa WWE riguardo alla possibilità che Breakker fosse pronto in tempo per WrestleMania 42. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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