WWE | Bron Breakker spera possibile il ritorno prima di WrestleMania 42

La WWE sta valutando un possibile ritorno di Bron Breakker prima di WrestleMania 42. Dopo aver subito un intervento d’urgenza per un’ernia, l’atleta è stato costretto a rimanere lontano dal ring dalla Royal Rumble. La federazione sembra fiduciosa in un recupero rapido e nel rientro anticipato del wrestler. La data indicata potrebbe essere prima della grande occasione di WrestleMania.

La WWE sarebbe fiduciosa sul rientro di Bron Breakker in tempo per WrestleMania 42, dopo l’intervento d’urgenza per un’ernia che lo ha tenuto lontano dal ring dalla Royal Rumble. La WWE prepara il rientro di Bron Breakker. Secondo quanto riportato da WrestleVotes Radio su Fightful Select, in casa WWE c’è un forte ottimismo sul fatto che Bron Breakker possa ricevere l’idoneità medica e tornare prima di WrestleMania 42. Nel caso in cui i tempi non fossero rispettati, la compagnia avrebbe comunque pronto un piano alternativo per il wrestler, anche se i dettagli non sono ancora trapelati. L’ultima apparizione alla Royal Rumble e l’intervento d’urgenza. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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